Wohnimmobilien: Boom lockt ausländische Investoren

Der Boom erfasst aber nicht nur bestehende Wohnimmobilien. Auch Bauland hat sich deutlich verteuert – und dieser Preisanstieg befeuert den Boom noch zusätzlich. So vermeldete das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, dass sich Bauland in der Hauptstadt 2017 um stolze 77 Prozent verteuert habe. Während Bauherren im Vorjahr noch 393 Euro je Quadratmeter gezahlt hatten, wurden 2017 schon 695 Euro fällig. Am teuersten war Bauland im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit knapp 4900 Euro für den Quadratmeter. In Berlin-Mitte waren rund 4000 Euro fällig. Zugegeben: Baugrundstücke sind hier ohnehin Mangelware, entsprechend wenige davon werden gehandelt. Projektentwickler werden oft ins Umland verdrängt. So kostete Bauland in Spandau etwa nur 250 Euro pro Quadratmeter.