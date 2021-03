Grundsatzurteile erwartet Was Sie über den Milliardenstreit um die Doppelbesteuerung der Rente wissen sollten

In einem der nun am BFH anhängigen Verfahren (X R 33/19) hatte die Vorinstanz, das Finanzgericht Baden-Württemberg, zum Beispiel klargestellt, dass weder Werbungskostenpauschbeiträge, noch der steuerliche Grundfreibetrag, Sonderausgabenpauschbetrag oder steuerlich abziehbare Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge als steuerfrei zufließende Rente zu berücksichtigen seien (8 K 3195/16). Und auch Egmont Kulosa, Richter am Bundesfinanzhof, hatte in einem Fachbeitrag bereits vor einiger Zeit eine strenge Definition der steuerfreien Rente vorgenommen. Dies hatte die WirtschaftsWoche 2019 als erstes Medium bekanntgemacht, viele andere Presseveröffentlichungen folgten. Kulosa zählte neben dem steuerlichen Rentenfreibetrag, nur noch einen jährlichen Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro zur Summe der steuerfreien Renten. Alle anderen Posten – wie den Grundfreibetrag oder die Krankenkassenbeiträge – hingegen ebenfalls nicht. Damit kam er zu dem deutlichen Ergebnis: „Es bedarf keiner komplizierten mathematischen Übungen, um bei den Angehörigen der heute mittleren Generation, die um das Jahr 2040 in den Rentenbezug eintreten werden, eine Zweifachbesteuerung nachzuweisen.“ Für alle Rentner, die bis 2015 in Rente gingen, sei eine Doppelbesteuerung noch auszuschließen. Dann aber werde es kritisch. „Spätestens wenn ganze Rentnerkohorten in die doppelte Besteuerung hineinwachsen, wird daher eine gesetzliche Neuregelung erforderlich sein“, schrieb BFH-Richter Kulosa. Die Verfassungswidrigkeit erscheine evident. Allerdings legt die Einzelmeinung eines BFH-Richters nicht den BFH bei der späteren Urteilssprechung fest.