Bundesfinanzhof macht Rentnern Hoffnung Doppelbesteuerung: Zahlen Millionen Rentner zu hohe Steuern?

Am Ende der Verhandlungen stand aber fest: Die Chancen der Rentnerinnen und Rentner auf eine Änderung der Steuerregeln sind gestiegen. „Es darf in keinem einzigen Fall zu einer doppelten Besteuerung von Renten kommen“, forderte die Vorsitzende Richterin Jutta Förster in einer Verhandlung des Zehnten BFH-Senats in München. Das sei „die rote Ampel“ für das Finanzgericht. Im Mittelpunkt steht für den BFH demnach die Frage, ob der - allen Steuerzahlern zustehende - Grundfreibetrag bei der Berechnung einer möglichen Doppelbesteuerung ausgeklammert werden muss. „Da haben sie uns ganz schön ins Grübeln gebracht“, sagte die Richterin an die Adresse eines früheren Steuerberaters aus Bietigheim-Bissingen, der wegen der vermeintlichen Doppelbesteuerung seiner Renten in eigener Sache vor den BFH gezogen war.