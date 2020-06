Haben sich schon viele Ihrer Mandanten wegen der Überbrückungshilfe an Sie gewendet?

Sick: Noch nicht. Noch herrschen Fragen zur Senkung der Umsatzsteuer ab 1. Juli 2020 vor, weil die in der Umsetzung weniger einfach ist, als es in den Ankündigungen der Politik klingt. Aber ich bin sicher, dass sich bereits in Kürze viele Unternehmen zu den Überbrückungshilfen melden werden.