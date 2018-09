Versicherungsrisiko Die Fallstricke beim Smart Home

Noch bis zum Freitagabend trifft sich alles, was in der Sicherheitsbranche Rang und Namen hat, in Essen. Die Security Essen 2018 ist die weltweit größte Messe für Sicherheitstechnik mit mehr als 1000 Ausstellern aus 45 Nationen. Halle 8 am Grugapark ist dabei einem wenig haptischen Thema gewidmet: Cyber-Security, zu deutsch Internet-Sicherheit. Neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben unter anderem auch der Energiekonzern Innogy, die Sicherheitssparte der Telekom oder der Verband Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW) hier ihren Stand.