Geldpolitik: Aufseher drängt EZB zur Verlängerung von Banken-Dividendenverbot

In den kommenden Wochen werden Aufsichtsbehörden bei der EZB und der Bank of England entscheiden, ob und wie sie ihre Empfehlungen zu Dividendenzahlungen aufheben sollen. Die Ausschüttungen an die Aktionäre wurden im März praktisch eingefroren, im Gegenzug dafür erhielten die Banken beispiellose regulatorische Erleichterungen und staatliche Kreditgarantien. Allerdings haben die Banker diese später als eher schädlich als nützlich bezeichnet.