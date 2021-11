Konjunktur: Wirtschaft in Euro-Zone wächst viermal schneller als in den USA

Im Frühjahr hatte es 2,1 Prozent Wachstum gegeben. Die US-Wirtschaft hingegen hatte spürbar an Fahrt verloren und war im dritten Quartal nur um 0,5 Prozent gewachsen. In Deutschland hingegen legte die Wirtschaft im Sommer um 1,8 Prozent zu, in Frankreich um 3,0 Prozent und in Italien um 2,6 Prozent. Für das größte Plus sorgte Österreich mit einem BIP-Anstieg von 3,3 Prozent.