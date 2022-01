Kooperation: Unicredit verkauft auch künftig auch Versicherungen der Allianz

Die Allianz kann Lebens- und Sachversicherungen auch künftig über das Netz der italienischen Bank Unicredit und deren deutscher Tochter HypoVereinsbank (HVB) verkaufen. Die langjährigen Partner verlängerten die Kooperation und passten sie an den zunehmend digitalen Vertrieb an, wie Allianz und Unicredit am Freitag mitteilten.