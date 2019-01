Audemars-Piguet-CEO Bennahmias „Unser größter Wettbewerber ist die nächste Emotion“

Die Uhrenmarke Audemars Piguet ist in Privatbesitz und hat in den vergangenen Jahren ihren Umsatz nahezu verdoppelt. Die Marke aus dem schweizerischen Le Brassus setzte zuletzt rund eine Milliarde Schweizer Franken um. Jüngst nahm letztmals auf der Uhrenmesse SIHH in Genf teil und stellte dort eine Kollektion mit 13 neuen Modellen vor. Nur sehen sollte sie zunächst keiner. Die Vitrinen blieben leer, erst hinter der dem Eingang wurden die Modelle gezeigt. An der runden Uhr schieden sich rasch die Geister und zahllose negative Kommentare in den Sozialen Medien prägten das Bild. Zu unrecht, wie der CEO Francois-Henry Bennahmias findet.