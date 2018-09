Gastroführer Die Macht der (falschen) Empfehlung

Die Zahl der Spitzenrestaurants ist in den vergangenen Jahren in Deutschland enorm gewachsen. Der Markt aber ist nicht in gleichem Maße mitgewachsen. Heißt: Nur, wer auffällt, kann auf Dauer mitspielen. Denn die Margen sind angesichts des hohen Aufwandes bei im internationalen Vergleich günstigen Preisen gering, die meisten Läden sind auf volle Belegung rechnerisch angewiesen. Entsprechend groß ist die Bedeutung der klassischen Führer wie Guide Michelin, Gault Millau oder Feinschmecker, aber auch neuerer Auszeichnungen wie der „The World’s 50 Best Restaurants“-Liste. Und entsprechend haut es rein, wenn plötzlich einer der Führer oder Listen aus bekannten Mustern ausbricht – oder gar die Bewertungen ändert. Köche und Kritiker sind eine ökonomische Symbiose eingegangen, in der schon kleinste Erschütterungen zu großen Problemen führen können.