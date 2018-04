Schwarzwaldstube: „Sterne-Küche ist realistischer geworden“

„Die überraschendste Restaurant-Hauptstadt der Welt“ hat die New York Times das Schwarzwald-Örtchen Baiersbronn getauft. In der Tat tummeln sich in dem 16.000-Einwohner Ort zwei Restaurant des höchsten Kategorie 3 Sterne und ein weiteres Sterne-Restaurant. So sicher wie die Exzellenz war dabei in den vergangenen Jahrzehnten in Baiersbronn nur eins: Dass man dort diskret seinen Gastro-Geschäften nachging. Bis im vergangenen Jahr.