Hifi und Munich High End: Voodoo für die Stereoanlage

Es scheinen keine gute Zeiten zu sein für die Hersteller von hochwertigen Hifi-Geräten, die sich an dem einen Ende der unsichtbaren Quellen und an dem anderen den Bluetooth-Boxen erwehren müssen. Sehr interessiert an Informationen über Stereoanlagen ist eine sinkende Zahl an Menschen in Deutschland, lediglich knapp sechs Millionen im Vergleich zu mehr als sieben Millionen im Jahr 2012 laut der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA).