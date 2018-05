Tauchsieder: Bilder kaufen? Keine Kunst!

Das Berliner Haus scheut sich nicht, zur erzählerischen Anreicherung seiner Kunstwerke auch prominente Leihstimmen in Anspruch zu nehmen. Der Schriftsteller Martin Walser etwa hat vor der Herbst-Auktion in der Grisebach-Zeitschrift „“ sicher nicht wertmindernd bekannt, dem Leo-Putz-Bild „begrifflos ausgeliefert“ zu sein. Diesmal geht das Berliner Auktionshaus sogar noch einen Schritt weiter. Um das Moderne-Gemälde der Frühjahrs-Saison schlechthin, eine von Max Beckmann 1942 so geheimnisvoll wie ikonografisch von rechts unten ins (Kerzen-?)Licht gesetzte Ägypterin (Taxe: 1,5 bis 2 Millionen Euro) mit literarischer Aura zu umfangen, steuerte der Dresdner Dichter Durs Grünbein für eine Sonderveröffentlichung eine Art Auftragsgedicht bei: Und eben „darum glüht aus schwarz umrandeten Augen der Blick dieser Fremden…“ - ganz gewiss noch ein klein wenig mehr. Jedenfalls dürfte es am Ende zumindest dem Käufer so vorkommen.