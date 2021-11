Nach Wahlniederlage Söder wirkt Laschet Weinerlichkeit vor – „Wer endlos jammert, bekommt keine Zukunft“

Söder verwies auf die Kampagne der CSU in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl. „Wenn wir nicht am Schluss versucht hätten, den Rettungsring zu werfen, nämlich den klaren Hinweis auf diese Linkskoalition, wäre das Ergebnis noch deutlich schwieriger gewesen“, sagte er. Führende CSU-Politiker hatten in der Endphase des Wahlkampfs immer wieder lautstark vor einem rot-rot-grünen Bündnis gewarnt.