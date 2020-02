Negativzinsen Commerzbank verschont breite Masse der Sparer vor Negativzinsen

Zielke zeigte sich entschlossen, die Commerzbank „so schnell wie möglich“ zurück in den Dax zu führen. „Natürlich arbeiten wir daran, den Wert dieser Bank zu steigern.“ Im September 2018 war der Dax-Dino in den MDax der mittelgroßen Werte abgestiegen. Den Platz in der ersten Börsenliga übernahm der Münchner Zahlungsabwickler Wirecard.