Podcast – BörsenWoche Der US-Immobilienmarkt wackelt – droht ein Domino-Effekt?

Auch mehrere deutsche Geldhäuser haben in den amerikanischen Immobilienmarkt investiert – und müssen jetzt vielleicht Milliarden abschreiben. Am stärksten ist bis jetzt die Deutsche Pfandbriefbank betroffen. Die Aktie ist abgeschmiert; Shortseller halten große Leerpositionen. All das weckt böse Erinnerungen an den Beginn der großen Finanzkrise 2008.