Karriereleiter Neue Kategorie „ansteckend“: arbeitsfähig, aber zu Hause

Dreißig Sekunden Händewaschen. Das kam uns bis vor Kurzem noch lächerlich lang vor. Wasserverschwendung, Zeitverschwendung und schlecht für die Haut. Was sollte der Quatsch? Wozu brauchten wir schon Hygiene? Wir haben doch ein Immunsystem. Jetzt wissen wir es besser.



Früher lief es doch so: Husten und Niesen in die Handflächen, „Gesundheit“ – „Danke“ und dann an die Armlehne des Konferenzraumstuhls greifen, die Türklinke drücken, den Kühlschrank in der Kaffeeküche öffnen und den Telefonhörer abnehmen, den kurz darauf die Kollegin abnehmen wird.