Karriereleiter Richtig überzeugen: Vorsicht vor peinlichen Komplimenten

Was hätte Daniel damals am Telefon also Überzeugenderes zu mir sagen können? Vielleicht ja das:

„Ich mache ja gerade ein Praktikum bei einem Anlageberater. Und ich würde gerne mal ein bisschen üben, wie so ein Beratungsgespräch ablaufen soll. Da habe ich an dich gedacht, Marcus, weil ich weiß, dass du eine ganz schön harte Nuss sein kannst. Das finde ich gut. Wie wäre es, wenn wir uns mal treffen? Du forderst mich gekonnt heraus und dafür zeige ich dir eine mögliche Geldanlage, von der du ja tatsächlich profitieren könntest. Hast du mal Bock? Bei dir zuhause? Ich finde, da ist es am gemütlichsten.“