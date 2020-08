Karriereleiter: „Pause!“: Tipps für konsequentes Abschalten im Homeoffice

b. Komfortabel ist es natürlich, jeder kann seine Pausen selber spontan festlegen. Mal muss das Kind vom Sport abgeholt werden, mal muss man schnell zur Packstation. Der eine will eine Stunde am Stück abschalten, der andere lieber vier Mal am Tag für eine Viertelstunde. Aber nur heute. Morgen doch anders. Das ist ja der große Vorteil am Homeoffice. Es fügt sich einfach vieles besser. Aber dazu gehört Vertrauen im Team. Besprechen Sie das offen: Kommt es Chefin und Chef aufs Minutenzählen an oder zählt der Erfolg der Arbeit? Holen Sie sich das OK von den Vorgesetzten ab, dass Sie flexibel Pausen halten können. Sollte die Führungsebene misstrauisch sein, vereinbaren Sie einen Zeitpunkt zum Bilanzziehen: „Im Oktober reden wir dann offen drüber, ob wir noch effizient genug sind“. (Und ich weiß aus den vergangenen Monaten: Viele schwärmen von höherer Effizienz dank Homeoffice.) Mit dem Einverständnis Ihrer Teamleiter können Sie ohne schlechtes Gewissen nach eigenem Bedürfnis abschalten. Und das ist sehr zeitgemäß. Aber woher wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass Sie gerade nicht zu sprechen sind, weil Sie ja gerade abschalten?



c. Indem Sie es ihnen mitteilen. Endlich machen die Status-Anzeigen in den Chatprogrammen Sinn. Stellen Sie bei WhatsApp, Teams, Zoom usw. Ihren Status auf ABWESEND. Ruft ein Kollege an, drücken Sie ihn gnadenlos weg. Nutzen Sie die Funktion an Ihrem Telefon, mit der Sie nach dem Wegdrücken direkt eine von Ihnen individualisierte SMS hinterherschicken: „Mache gerade Pause“ - oder „Hey Kollegin. Rufe dich gleich zurück.“ Je nachdem, was Sie im Team als praktikabel vereinbart haben.