Karriereleiter Souverän streiten in der Videokonferenz

3. Ernennen Sie einen Moderator. Am besten nicht den Chef oder die Chefin. Denn sonst richtet sich die Koordination des Gesprächs schnell nur danach, was das Alphatier gerade für sinnvoll hält und was es nervt. Dieser Moderator hat nämlich nicht nur die Aufgabe, die Konferenz kurz und strukturiert zu halten und Diskussionen abzuwürgen. Sondern er sollte genau zu dem auffordern, was sich viele nun intuitiv leider verkneifen: einen lebendigen Meinungsaustausch trotz aller technischer Hindernisse. Aber nicht irgendwie.



4. Verabreden Sie klare Regeln dafür. Und kompensieren Sie damit die Nachteile der Technik. Ein ganz großer Knackpunkt ist das Durcheinandergequatsche. Wir kennen das ja auch aus Fernsehtalkshows. Wenn da zwei Streithähne durcheinander reden, versteht man nix mehr. Weil wir anders als in einem dreidimensionalen Raum nicht orten können, welcher Schall von wem kommt. Online fließt alles gleichwertig zu einem Audiosignal zusammen. Solange sich das nicht technisch lösen lässt, muss gelten: einer nach dem anderen. So schwer es fällt, wenn der Puls hochgeht.