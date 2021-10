Podcast – Money Mates Bafög, Studienkredit, Stipendium: Wie finanziere ich mein Studium am besten?

Das neue Semester hat begonnen und die ersten Vorlesungen an den Unis starten. Für viele Studierende ist das der Startschuss in einen neuen Lebensabschnitt: Raus aus dem Hotel Mama, rein in die erste eigene Wohnung – doch für die Eigenständigkeit braucht es vor allem eines: Geld. Und das ist bei den meisten Studierenden bekanntlich knapp.

Wer das Studium in Regelstudienzeit hinter sich lassen will, dem bleibt nur wenig Zeit für einen Nebenjob. Zugleich ziehen überteuerte Miete, der Semesterbeitrag und ein Haufen Fachliteratur den Studis das Geld aus der Tasche. Der gelegentliche Restaurantbesuch oder Kinoabend mit Freunden wird da schnell zum Luxus-Vergnügen. Für viele junge Menschen stellt sich also die Frage: Wie finanziere ich mein Studium am besten?

Genau darüber sprechen die Money Mates in der aktuellen Folge mit den beiden WirtschaftsWoche-Redakteuren Philipp Frohn und Tobias Gürtler, die sich die verschiedenen Formen der Studienfinanzierung genauer angesehen haben. Vom Stipendium über Bafög bis hin zum Studienkredit – jede Option hat Vor- und Nachteile, die wir für euch recherchiert haben.

Außerdem erfährt ihr von Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung, worauf ihr bei der Auswahl von Studienkrediten achten müsst. Und Lone Grotheer vom freien Zusammenschluss der Student*innenschaften erklärt, warum das über 50 Jahre alte Bafög inzwischen total aus der Zeit gefallen ist und wie die Parteien das Förderprogramm reformieren wollen.