49-Euro-Ticket: Macron strebt für Frankreich ÖPNV-Abonnement nach deutschem Vorbild an

Ziel des Systems, das rund drei Milliarden Euro kosten wird und von Bund und Ländern finanziert wird, ist es, die CO2-Emissionen zu senken und den Bürgern zu helfen, die steigende Inflation zu bewältigen. „Für die Umwelt und für die Kaufkraft sollten wir dieses Zugticket in Frankreich in Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den Regionen einführen“, sagte Verkehrsminister Clement Beaune in einer Erklärung auf X, ehemals Twitter.