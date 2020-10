80 Prozent aller Notebooks von dort Taiwan ist das Schlachtfeld des Chip-Kriegs

Insgesamt rangiert Taiwan in diesem sogenannten Foundry-Geschäft, bei dem Chipanbieter ohne eigene Fabriken ihre Hableiter selbst planen und designen – und diese dann in den Werken von TSMC, UMC & Co. herstellen lassen – mit einem Marktanteil von fast 60 Prozent auf Rang eins. Die drohenden Verwerfungen in der Halbleiterindustrie könnten daher auch massive Auswirkungen auf Taiwan haben. Und das wiederum würde die gesamte IT-Industrie beeinflussen.