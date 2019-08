Afghanistan: Trump: Noch keine Einigung mit Taliban über US-Truppenabzug

Am Donnerstag hatte Trump dem Sender „Fox“ gesagt, die USA würden die Zahl ihrer Soldaten in dem Land von derzeit 14.000 auf 8600 verringern. Die Truppen würden auch dann nicht vollständig abgezogen, wenn es eine Vereinbarung mit den Taliban geben sollte. Die USA wollen in den Gesprächen mit den Taliban Zusagen erreichen, dass das Land nicht wieder zum Rückzugsort für Extremisten wird, die in anderen Ländern Anschläge verüben.