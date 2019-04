Airbus-Subventionen USA legen Liste mit Vergeltungszöllen vor

Die EU will Autozölle verhindern und stattdessen ein Handelsabkommen mit den USA abschließen, das unter anderem Zollfreiheit für Industrieprodukte vorsieht - also auch Autos. Sollte es zu den Autozöllen kommen, will die EU mit Vergeltungszöllen reagieren.



Ob die EU auch angesichts der am Montag von den USA vorgelegten Strafzoll-Liste mit Gegenmaßnahmen drohen wird, ist noch offen. Aufgrund der WTO-Entscheidung vom März wäre jedenfalls der Weg dafür frei.