Alternative Geldpolitik MMT Ökonom Issing warnt vor dem Hype um die „Modern Monetary Theory“

Unter den Demokraten in den USA gibt es gleichwohl viele MMT-Sympathisanten. Was wären die Folgen, wenn diese Denkschule nach einem Wahlsieg von Joe Biden in der Geld- und Finanzpolitik Einzug hielte?

Bernie Sanders hatte in der Tat MMT in sein Programm aufgenommen, und es gibt in den Reihen der Demokraten nicht wenige Anhänger. Ob ein Präsident Biden sich dem anschließen würde, sei einmal dahingestellt. Die Vorliebe der Demokraten ­ und generell vieler Linker weltweit - für MMT hat einen einfachen Grund: Es existieren so viele öffentliche Projekte etwa für mehr Beschäftigung, bessere Umwelt und größere Gerechtigkeit, die an der fehlenden Finanzierung scheitern. Ob die Anhänger von MMT aber auch noch dafür sind, wenn Trump die Wahl gewinnt und als Erstes die Mauer zu Mexiko mit dem freien Geld finanziert?