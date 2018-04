So tief der Schock bei Rusal-Kontrahenten und Anlegern derzeit auch sitzt, die Schlinge um den Hals des russischen Milliardärs zog sich bereits seit Wochen immer weiter zu. In der offiziellen Mitteilung vom Freitag legt das US-Finanzministerium dar, gegen Deripaska seien Vorwürfe der Geldwäsche, Erpressung und sogar des Auftragsmords erhoben worden. Auch Deripaskas Zitat aus einem Interview mit der "Financial Times", laut dem er sich nicht getrennt vom russischen Staat betrachte und bereit sei, sein Unternehmen bei Bedarf in staatliche Hände zu übergeben, führt die US-Behörde an.