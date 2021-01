Amerikas Schicksalsentscheidung In Georgia steht Bidens Wirtschaftsagenda auf dem Spiel

Wenn am Dienstag die Wahllokale im US-Bundesstaat Georgia schließen, wird die massivste Materialschlacht in der Geschichte des amerikanischen Senats endlich an ihr Ende kommen. Die Stichwahl um zwei Sitze in der oberen Kongresskammer hat in den vergangenen Wochen enorme Summen an Spendengeldern angezogen – vergleichbar eher mit den traditionell äußerst teuren Präsidentschaftswahlkämpfen in den Vereinigten Staaten als mit Wettbewerben in einem Staat mit knapp elf Millionen Einwohnern. Doch die Unterstützung für die Kandidaten aus allen Landesteilen kommt nicht von ungefähr. Schließlich steht beim Wahlausgang im tiefen Süden nicht weniger als die Zukunft der Biden-Präsidentschaft auf dem Spiel. Das machte Georgia in den vergangenen Wochen zum Zentrum des politischen Universums der USA.