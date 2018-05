Antonio Guterres: Uno-Generalsekretär warnt vor Aufkündigung des Atomvertrags mit Iran

Israel sieht sich durch den Iran direkt bedroht. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Wochenende dem Iran vorgeworfen, entgegen seiner Beteuerungen ein Atomwaffenprogramm unterhalten zu haben. „Ich verstehe die Bedenken einiger Länder in Bezug auf den iranischen Einfluss in anderen Ländern der Region“, sagte Guterres. „Ich denke, wir sollten die Dinge trennen.“ Der Iran beteiligt sich unter anderem an den militärischen Konflikten in Syrien und im Jemen.