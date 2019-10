Atomdeal Iran: Wiener Atomabkommen liegt auf „Intensivstation“

Genauso wie die Berliner Mauer, sollte auch die „Sanktionsmauer“ fallen, sagte Araghchi bei einem Empfang in der deutschen Botschaft in Teheran am Dienstagabend aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit. Die USA benutzen Sanktionen „als Waffe“ gegen unabhängige Staaten, die die verbliebenen Vertragspartner des Abkommens - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland - neutralisieren müssen, fügte der Vizeminister hinzu.