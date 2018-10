Atomgespräche US-Außenminister Pompeo reist wieder nach Nordkorea

WashingtonUS-Außenminister Mike Pompeo wird am Wochenende für weitere Gespräche zur Beilegung des Nordkorea-Konflikts nach Asien reisen. Von Samstag bis Montag (6. bis 8. Oktober) werde Pompeo Japan, Nordkorea, Südkorea und China besuchen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Heather Nauert am Dienstag in Washington.