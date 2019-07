Atomkonflikt: Trump will Sanktionen gegen den Iran „deutlich“ verschärfen

In Wien wollte am Mittwoch die Internationale Atomenergiebehörde IAEO zu einer von den USA beantragten Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Bei dem Treffen wurde mit einem Schlagabtausch zwischen den Vertretern der USA und des Irans gerechnet. Konkrete Ergebnisse wurden in Diplomatenkreisen dagegen nicht erwartet.