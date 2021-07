Das kleinste Land des Staatenverbunds fährt im EU-Vergleich einen der striktesten Schutzmasken-Kurse: In Malta dürfen sich ausschließlich Corona-Geimpfte ohne Mund-Nasen-Schutz bewegen, wenn sie alleine oder zu zweit im Freien unterwegs sind. Die Maskenpflicht gilt überall, außer an Stränden und in den eigenen vier Wänden. Die Fallzahlen sind konstant niedrig, mit nicht mehr als sechs gemeldeten Neuinfektionen am Tag. Etwa 60 Prozent der Bevölkerung sind voll gegen Covid-19 geimpft.



Die meisten Geschäfte und Dienstleistungsbetreieb sind geöffnet. Restaurants, Snackbars sowie Bars und Klubs müssen um Mitternacht schließen. Wer aus Deutschland nach Malta reist, braucht entweder den sogenannten Grünen Pass der EU oder einen negativen PCR-Test.