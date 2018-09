Tatsächlich lassen sich die geopolitischen Relationen in dieser Zeit nicht besser auf den Punkt bringen. Während europäische Nationen wie Deutschland in Afrika immer noch kleckern, klotzt China längst. Peking kauft faktisch einen ganzen Kontinent. Obwohl die Milliarden schon seit Langem fließen, wurde das nie so deutlich wie kürzlich beim China-Afrika-Gipfel in der chinesischen Hauptstadt. Beinahe alle afrikanischen Staatschef waren angereist, um im „Expresszug der chinesischen Entwicklung“ von Präsident Xi Jinping persönlich begrüßt zu werden. 60 Milliarden US-Dollar will er den Afrikanern in Form von Krediten und Investitionen spendieren.