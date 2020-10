Auch in Europa erliegt so mancher dem Reiz dieser Philosophie, die Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum vergiftet. Insbesondere die neue europäische Sehnsucht nach strategischer Autonomie riecht nach Handelsbeschränkungen im Dienste der Souveränität. Es wäre ein teurer Irrweg – oder frei nach Michelle Obama: „When you go low, you will lose money.“



