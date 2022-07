Bauernproteste in Holland Nach Bauernprotesten in den Niederlanden: „Es brodelt in der deutschen Landwirtschaft“

Danach hatte es erneut Zusammenstöße mit Bauern gegeben. In Blijswijk bei Den Haag haben mobile Einsatzkräfte der Polizei eingegriffen und eine Blockade mehrerer Großlager von Supermärkten aufgelöst. 19 Demonstranten sind vorläufig festgenommen worden. Proteste gab es auch an anderen Orten im Land. So demonstrierten rund 200 Bauern mit Treckern vor der Provinzverwaltung in Arnheim. An anderen Orten steckten Landwirte auch Heuballen entlang von Autobahnen in Brand.