Bericht von Enthüllungsjournalist: Ecuador will Wikileaks-Gründer offenbar Asyl entziehen – Droht Assange die Festnahme?

Assange ist auch in der Hackerszene umstritten. Manche werfen ihm einen autoritären Umgangsstil vor. Andere verehren ihn wie einen Helden und nennen ihn charismatisch. Immer wieder gibt es Kritik an seinen Haftbedingungen in der Botschaft und Sorge um seinen Gesundheitszustand. In der ecuadorianischen Vertretung bekommt er auch Besuch von Prominenten wie Popsängerin Lady Gaga .