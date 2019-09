Bürgerkriegsland: Syrische Währung fällt auf dem Schwarzmarkt auf Rekordtiefstand

Nach dem Eingreifen Russlands und vom Iran unterstützter Milizen in den Konflikt, was das Blatt unerwartet doch wieder zugunsten von Staatschef Baschar al-Assad wendete, hatte das Pfund fast zwei Jahre lang einen relativ stabilen Kurs gehalten. Im November hatten die USA und die EU die Sanktionen gegen Syrien dann auf Geschäftsleute in der Umgebung Assads und Firmen aus Drittstaaten, die mit Syrien Handel treiben, ausgeweitet. Dies hält internationale Konzerne davon ab, in den Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes zu investieren, solange Assad an der Macht ist.