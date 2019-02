 Bürgerkriegsland: USA wollen 200 Soldaten in Syrien lassen

WashingtonAuch nach dem US-Truppenabzug aus Syrien sollen rund 200 amerikanische Soldaten zur Friedenssicherung in dem Bürgerkriegsland bleiben. Die US-Regierung wolle diese kleine Gruppe von Soldaten noch für eine gewisse Zeit in Syrien lassen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Donnerstag.