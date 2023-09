„Da will ich mich nicht mit befassen“ G20-Gipfel: Scholz schneidet Lawrow

Beim nächsten G20-Gipfel 2024 in Brasilien könnte auch der Russische Präsident Vladimir Putin wieder persönlich anreisen. Mit derartigen Spekulationen wollte sich Kanzler Scholz beim diesjährigen Gipfel jedoch nicht beschäftigen. Am Rande des G20-Gipfels unter indischem Vorsitz in Neu Delhi sagte Scholz am Sonntag, wichtig sei jetzt die verabschiedete Gipfel-Erklärung, der sich Russland nicht habe entziehen können. „Deshalb ist das jetzt Spekulation, ob das so sein wird, dass er überhaupt kommt oder nicht“, sagte Scholz. „Da will ich mich auch nicht mit befassen.“