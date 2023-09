Neu Delhi G20-Staaten geben Erklärung zum Ukraine-Krieg ab

Beim G20-Gipfel in Neu Delhi haben sich die führenden Industrie- und Schwellenländer trotz großer Meinungsunterschiede zum Krieg in der Ukraine auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, wie Indiens Premierminister Narendra Modi am Samstag verkündet hat. In der Text-Passage zum Ukraine-Krieg werde sowohl auf Forderungen Russlands als auch des Westens eingegangen. Zusätzlich ist die Afrikanische Union (AU) mit in die Staatengruppe aufgenommen worden. Mit der Erweiterung wächst die Rolle des globalen Südens in dem Forum.