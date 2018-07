Welche Gründe gibt es für diese Entwicklung? Donald Trumps Steuerreform? Fakt ist: Hätte es die Steuerreform nicht gegeben, würde die Schuldenquote in zehn Jahren trotzdem bei 93 Prozent vom BIP liegen. Also liegt die Ursache für die explodierende Verschuldung woanders: Hauptfaktor für die steigenden Defizite sind höhere Leistungen für ältere Menschen der Mittelschicht. Experten erwarten hier insbesondere steigende Ausgaben für Renten aus der Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Diese dürften Prognosen zufolge von 4,9 Prozent auf 6,0 Prozent in Relation zum BIP klettern. Hinzu kommen die staatlichen Ausgaben für die Krankenversicherung der über 65-Jährigen im Rahmen des Medicare-Programms, bei dem es sich ebenso wenig wie im Fall der Sozialversicherung um eine vermögensabhängige Leistung handelt. Die beiden Programme zusammen werden das jährliche Haushaltsloch um 2,7 Prozent des BIPs erhöhen.