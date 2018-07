Die USA und ihre Partner: Trumps Spur der Verwüstung

Trumps Worte haben das Potenzial, die ohnehin geschwächte Regierung Mays endgültig in den Abgrund zu stürzen. Trotzdem reagierte die Premierministerin zumindest öffentlich gar nicht auf die Provokation des Präsidenten. Brav gestatteten es die Briten, dass Trump störungslos sein Besuchsprogramm absolvieren und am nächsten Tag gemeinsam mit der Queen die traditionelle Tasse Tee trinken durfte. Keep calm and carry on.