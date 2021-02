Der Fall Nawalny und die Folgen „Es liegen Schatten auf unserem Verhältnis zu Russland“

Die Bundesregierung hat Alexej Nawalny nach dem Giftanschlag Exil und Schutz geboten. Gleichzeitig hält der Bund an einem umstrittenen Energieprojekt wie Nord Stream 2 fest. Ist das eine konsistente Russlandpolitik?

Herr Nawalny hat nie einen Zweifel gelassen, dass er eine Rückkehr nach Russland nach dem Anschlag auf sein Leben plant. Was unsere Politik gegenüber Russland angeht, so kann ich nur sagen, dass diese unverändert ist: Wir hatten immer Interesse an einem guten, zumindest aber an einem pragmatischen und vernünftigen Verhältnis zu Russland. Dass Russland an Menschenrechtsverpflichtungen – zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention - und insgesamt an das Völkerrecht gebunden ist, ist keine Neuigkeit, sondern sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Wo Russland diese Verpflichtungen bricht, reagieren wir im Rahmen der gemeinsamen europäischen Außenpolitik in Abstimmung mit unseren Partnern deutlich. Auch das wird sich nicht ändern. Gleichzeitig haben wir in bestimmten Bereichen ein Interesse daran, mit Russland zu unterschiedlichen Themen und Konflikten zusammenzuarbeiten, wo wir die konstruktive Mitarbeit Moskaus benötigen.