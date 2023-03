Russlands Außenminister Sergej Lawrow lobte Indien beim Besuch einer Buchmesse in Neu Delhi als Freund. Russland akzeptiere wie Indien keine „neokolonialen Praktiken“ von einseitigen Sanktionen, Drohungen und Erpressung sowie sonstigen Druck. Moskau wirft den USA und dem „kollektiven Westen“ immer wieder vor, sich wie eine Kolonialmacht in der Welt aufzuführen. Baerbock kritisierte, es seien „Russlands Raketen auf die unschuldigen Menschen in der Ukraine, die auch die Nahrungs- und Energiesicherheit vieler hundert Millionen Menschen weltweit treffen“. Dass die große Mehrheit in der Generalversammlung der Vereinten Nationen den Krieg Russlands in der vergangenen Woche erneut beim Namen benannt habe, gebe Zuversicht.