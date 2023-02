Olaf Scholz in Indien: Die Umgarnung der Welt

Deutsche Regierungschefs formulieren keine außenpolitische Doktrin. Doch wenn es so etwas wie eine Scholz-Doktrin gäbe, würde sie folgendermaßen klingen: Die Welt von morgen wird nicht in zwei Blöcke verfallen, sondern viele Kraft- und Machtzentren besitzen. Sie wird geprägt sein von zahlreichen selbst- und sendungsbewussten Nationen, die ihren Platz am Tisch einfordern. Die Bundesrepublik, davon ist der Kanzler überzeugt, sollte dieser Entwicklung Rechnung tragen, in dem sie jetzt – aus einer Position der politischen und wirtschaftlichen Stärke – gute Beziehungen aufbaut. Jetzt, wo es noch geht.