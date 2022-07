Diplomatie Konflikt mit der Türkei: Baerbock sichert Griechenland Solidarität zu

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich klar im griechisch-türkischen Konflikt um griechische Inseln in der Ostägäis positioniert. „Griechische Inseln sind griechisches Territorium und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen“, sagte Baerbock nach einem Gespräch mit ihrem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias am Freitag in Athen.