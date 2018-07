Donald Trump und die EU: „So verhandelt ein Populist nun einmal“

Die Verhandlungen sollen „zeitnah“ beginnen – das erinnert an Trumps Gipfel mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un: Schöne Bilder, große Worte, keine konkreten Fristen.

Das ist Donald Trump, so verhandelt ein Populist nun einmal. Sie haben recht: Normalerweise wird ein Zeitrahmen kommuniziert. Andererseits ist es so, dass Handelsabkommen viel Zeit brauchen, um ausverhandelt zu werden. Die TTIP-Verhandlungen mit der Obama-Administration liefen über viele Jahre. Wenn der politische Wille da ist, werden diese Prozesse beschleunigt – denken Sie an das Freihandelsabkommen der EU mit Japan, Jefta. Was mich positiv stimmt: In den TTIP-Verhandlungen haben die EU und die USA schon sehr ausführlich über Zölle gesprochen. Der Großteil der Vorarbeit ist geleistet, viele Probleme sind bereits gelöst.