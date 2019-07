Donbass: Ukrainischer Präsident Selenski schlägt Putin Treffen in Minsk vor

Selenski hatte immer wieder angekündigt, den Krieg in der Ostukraine so rasch wie möglich zu beenden. Seit 2014 werden Teile der Gebiete Donezk und Luhansk an der russischen Grenze von Separatisten kontrolliert. Bei Kämpfen mit Regierungstruppen wurden nach UN-Schätzungen rund 13.000 Menschen getötet. Ein international vermittelter Friedensplan wurde nur in Teilen umgesetzt. In Kiew hielten sich am Montag auch die EU-Spitzen zu einem Ukraine-EU-Gipfel auf. Dort wurde für den Nachmittag eine Erklärung erwartet.