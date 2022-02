Drohender Krieg Putin rechnet falsch

Die These vom kühl kalkulierenden Ex-KGB-Agenten Putin hat seit Montagabend ausgedient. Der russische Präsident hat in seinem Rührstück über die hilfs- und beistandsbedürftige Ostukraine zwar jeden Schritt sorgfältig geplant und den Fernsehzuschauern weltweit als Liveübertragung dargebracht. Aber das absurde Marionettentheater im Kreml diente vor allem dazu, seinen Landsleuten einen entschlossenen Herrscher zu zeigen, der alle Fäden in der Hand hält und alles tut, um Russland wieder zu alter Macht und Größe zu führen.